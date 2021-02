WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat Hoffnungen auf eine schnelle Lockerung der Corona-Regeln gedämpft. Es gebe zwar einen erfreulichen Rückgang bei den Infektionen, sagte er am Dienstag im Landtag in Wiesbaden. Es dürfe jedoch nicht durch unbesonnenes Verhalten ein möglicher dritter Lockdown riskiert werden. Die Corona-Pandemie sei noch längst nicht überwunden.

Es werde aber bereits ein Plan erarbeitet, der in Stufen die jeweiligen Lockerungen beschreibt, kündigte Bouffier in seiner Regierungserklärung an. Dieser Plan entspreche in seiner Systematik dem bereits im Juli vergangenen Jahres vorgelegten sechsstufigen Eskalationskonzept. Dabei werde es in einer ersten Stufe bei einer Sieben-Tage-Inzidenz mit signifikanter und stabiler Annäherung Richtung 50 die ersten Erleichterungen und Öffnungen geben. Liege die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 50, komme die nächste Stufe.

Bei einer von der Wissenschaft dringend empfohlenen, gesicherten Sieben-Tage-Inzidenz unter 20 folge eine weitere Stufe, erklärte der Ministerpräsident. Entsprechend dieser Systematik sollen dann entsprechende Öffnungsschritte folgen. Die Stufen umfassten Regelungen zu den Kontaktbeschränkungen, zur Öffnung der Geschäfte, zu körpernahen Dienstleistungen sowie zu Veranstaltungen, Sport, Kultur und zur Gastronomie und Hotellerie.

Ein solcher Plan werde allerdings erst nach den Beratungen der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung beschlossen, betonte der CDU-Politiker. Es mache wenig Sinn, wenn etwa in Wiesbaden die Geschäfte öffnen, während sie in Mainz geschlossen bleiben. Es sollte ein möglichst übereinstimmendes Vorgehen in den Bundesländern geben.

Wenn es das pandemische Geschehen zulasse, sei in Hessen nach dem 14. Februar geplant, in den Grundschulen in den Wechselunterricht zu gehen, sagte der Regierungschef. Bei den Klassen ab Stufe 7 soll der Distanzunterricht bis zu den Osterferien fortgesetzt und die Abschlussklassen weiterhin in Präsenz unterrichtet werden.

Die Oppositionsführerin im Landtag, Nancy Faeser, kritisierte die Corona-Politik der Landesregierung teils scharf. Es sei beispielsweise "ein Skandal", dass nach 300 Tagen Corona immer noch kein funktionstüchtiges Schulportal zur Verfügung stehe, sagte die Vorsitzende der SPD-Fraktion. Die für den Fernunterricht notwendige Videofunktion laufe immer noch nicht und es mangele überall an digitalen Endgeräten.