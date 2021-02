Der Online-Broker flatexDEGIRO profitiert vom Börsenboom bei Privatanlegern: „Angetrieben von einer anhaltenden und sich beschleunigenden Wachstumsdynamik in seinen Kernmärkten hat flatexDEGIRO heute seine Prognose für das Gesamtjahr 2021 deutlich angehoben und erwartet, seine Position als der am schnellsten wachsende Online-Broker in Europa weiter auszubauen”, teilt das Unternehmen am Dienstag mit.Im Januar hat ...