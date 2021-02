Bechtle – Der Breakout in der Aktie des IT-Dienstleisters könnte kurz bevorstehen!

Der IT-Dienstleister dürfte von den Digitalisierungs-Maßnahmen profitiert haben.

Rückblick: Die Bechtle AG ist einer der führenden Anbieter von Informationstechnologie für Gewerbekunden in Deutschland und bietet ganzheitliche effiziente IT-Konzepte, hochwertige und kostengünstige Produkte sowie einen kontinuierlichen After-Sales-Service. Die Aktie läuft seit Dezember seitwärts.

Ask 1,78

Ask 1,78

Ask 1,28

Ask 1,28

Meinung: Der IT-Dienstleister dürfte von den Digitalisierungs-Maßnahmen profitiert haben. Die Quartalszahlen werden aber erst am 19. März erwartet. Bechtle hat einen hohen Anteil an öffentlichen Kunden. Diese reagieren zwar oft einmal langsamer, aber könnten dafür sorgen, dass Bechtle in der Corona-Krise weitere Marktanteile gewinnt. Das IT-Unternehmen mischt auch im Zukunfts-Bereich Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität mit. Über 183 EUR klart sich das Bild der Bechtle-Aktie wieder auf. Sollte die Aktie vor dem möglichen Breakout noch 1-2 Tage seitlich laufen, bekämen wir ein noch aussichtsreicheres Setup.

Chart vom 02.02.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 181.80 EUR

Setup: Für einen Long-Einstieg ist abzuwarten, bis der Kurs über 183 EUR gestiegen ist. Intraday ist hier auf entsprechende Signale zu achten. Der Stopp könnte nach der Trade-Eröffnung unter die letzten Kerzen gesetzt werden.

Jeden Börsentag neu: Storys und Tradingszenarien im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Bechtle ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in BC8