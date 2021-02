Event-Technologie-Plattform Hubilo integriert mehrsprachige Funktion für den europäischen Markt

Das Unternehmen für Veranstaltungstechnik Hubilo hat seine Plattform für virtuelle Veranstaltungen aktualisiert und unterstützt nun alle europäischen Sprachen, um den Anforderungen des wachsenden globalen Marktes für virtuelle Veranstaltungen gerecht zu werden, der voraussichtlich ein Volumen im Wert von von über 400 Mrd. US-Dollar bis 2027 ausmacht.

Die Plattform von Hubilo bietet Kunden eine DIY-(Do It Yourself)-Funktion, mit der sie in wenigen Schritten Veranstaltungen nach ihren individuellen Vorgaben erstellen können, einschließlich der Anpassung von Veranstaltungen in der jeweils gewählten Sprache, sodass der gesamte Prozess einfach zu verstehen und zu bedienen ist. Durch die neue mehrsprachige Funktion kann Hubilo Kunden in ganz Europa besser unterstützen und schafft damit einen wirklichen universellen Hub.