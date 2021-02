JEFFERIES belässt Freenet Namensaktien auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ulrich Rathe

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 22,30

Kursziel alt: 22,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Freenet nach angekündigten Aktienrückkäufen und einer Dividende für 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,30 Euro belassen. Die Entscheidung des netzunabhängigen Telekomanbieters gehe konform mit seiner optimistischen Einschätzung, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer ersten Reaktion am Dienstagabend. Sie dürften helfen, die negative Wahrnehmung der Investoren wieder ins Positive zu ändern./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 14:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 14:57 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.