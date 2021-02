JEFFERIES belässt COMMERZBANK AG auf 'Hold'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martina Matouskova

Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 6,20

Kursziel alt: 5,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Commerzbank von 5,00 auf 6,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Raschere Fortschritte bei den Kosteneinsparungen bis 2022 dürften im Aktienkurs des Finanzinstituts bereits enthalten sein oder zumindest in den Konsensschätzungen, schrieb Analystin Martina Matouskova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurzfristig sieht er daher kaum Kurstreiber. Zwar hob er das Kursziel an, sieht aber die Aktien von BNP Paribas, Intesa Sanpaolo und ING denen der Frankfurter Bank vor./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 12:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 12:58 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.