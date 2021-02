Bei Novavax laufen die Vorbereitungen zur Produktion eines Corona-Impfstoffes auf Hochtouren. Mit der kanadischen Regierung hat man eine entsprechende Absichtserklärung geschlossen. Demnach soll NVX-CoV2373 in Kanada produziert werden.Die kanadische Regierung hat großes Interesse daran gezeigt, eine Produktionsstätte ins Land zu holen und das Unternehmen stärker an das nordamerikanische Land zu binden. So will man sich ...