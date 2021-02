Konzept mit Leerstellen, Kommentar zum Umbau der Finanzaufsicht von Bernd Neubacher

Frankfurt (ots) - Die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für eineReform der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) tragengroßteils den Schwachstellen Rechnung, die mit dem Wirecard-Skandal offen zuTage getreten sind. Dass sich die Bankenaufseher, wenn es mit Bilanzprüfungeneinmal spannend wird, auf externe Prüfer verlassen müssen, hat man freilichschon zuvor nicht verstehen müssen. Mit einer Fokusaufsicht für komplexereUnternehmen fügt sich Berlin unterdessen in die Einsicht, dass sich vieleFinanzdienstleister heutzutage nicht mehr so eindeutig den Bereichen Banken,Versicherer oder Wertpapiere zuordnen lassen, wie dies bei Gründung der BaFin2002 vielleicht noch schien.Verstärkte Ambitionen zur Kontrolle abseits üblicher Schemata lässt die Behördeja schon mit Überlegungen erkennen, den Zugriff auf Adressen wie N26 und die Deutsche Börse zu verstärken. Und sollte der Vorstoß für ein digitalesAufseher-Cockpit der von BaFin-Präsident Hufeld schon 2018 angekündigtenDigitalisierung der Bundesanstalt Schwung verleihen: umso besser.

Beachtung verdient allerdings nicht nur, was Scholz angekündigt hat, sondernauch, wo sich die Leerstellen im Konzept finden. Von seinem zunächstpostulierten Ziel, "dass die BaFin mehr in Richtung der amerikanischenFinanzaufsicht SEC geht, die umfassendere Befugnisse hat und gegenüber denFinanzunternehmen mit einem großen Selbstbewusstsein auftritt", ist jedenfallsnicht mehr die Rede. Es ist kein Schaden, wenn sich um Vergehen wieKapitalanlagebetrug, die in den USA der SEC obliegen, hierzulande weiterStrafverfolger kümmern und nicht eine Behörde, von der die Öffentlichkeitderzeit keine allzu hohe Meinung hat. Im Zuge des Brexit undVerbraucherschutzbemühungen sind der BaFin bereits mehr Zusatzaufgabenübertragen worden, als ihr Popularitätsgrad nahelegen würde, und ihre auf dieBanken umgelegten Kosten erreichen mit rund 500 Mill. Euro schon vor dem nunanstehenden Nachtragshaushalt gut vier Fünftel des Etats der europäischenBankenaufsicht. Ihre Digitalisierung muss daher dazu auch beitragen, Kosteneinzudämmen.Große Würfe hat Scholz freilich gescheut. Aufwand zu reduzieren und zugleich dasSelbstbewusstsein der Aufseher zu stärken, wäre ein Leichtes - durch eineZusammenlegung der Aufsichtsfunktionen von BaFin und Deutscher Bundesbank ineiner Hand, und zwar jenseits der Rechts- und Fachaufsicht desBundesfinanzministeriums.