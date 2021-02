Andersen Global verstärkt Präsenz in der Slowakei mit Wallenberg Tax

Andersen Global verstärkt seine europäische Plattform in der Slowakei durch eine Kooperationsvereinbarung mit Wallenberg Tax, wodurch die bereits bestehenden rechtlichen Kapazitäten des Kooperationspartners der Organisation in diesem Land ergänzt werden.

Die im Jahr 2010 gegründete Firma, die ihren Sitz in Bratislava hat, konzentriert sich auf Steuerberatung. Unter der Leitung von Managing Partner Dana Škodná bietet Wallenberg Tax seinen Klienten Dienstleistungen in verschiedenen Industriezweigen, darunter Finanzwesen, IT und Technologie, Gesundheitswesen, Telekommunikation und Private Equity.