Die neuen Board-to-Board-Steckverbinder von TE Connectivity bieten eine wirtschaftliche Möglichkeit zur Aufrüstung von COM Express-Anwendungen auf 16 GT/s-Geschwindigkeiten

Harrisburg, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Schnelle, parallele

Board-to-Board-Verbindungen mit hervorragender Signalintegrität



TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von innovativen

Verbindungslösungen für Hochgeschwindigkeits-Computer- und Netzwerkanwendungen,

stellt eine neue Generation von Computer-on-Module (COM)-Steckverbindern mit

freier Höhe und 0,5 mm Mittellinie vor, um vertikale, parallele

Board-to-Board-Verbindungen zu adressieren, die

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und unterschiedliche Stapelhöhen

erfordern. Diese neuen Steckverbinder entsprechen der COM Express Type 7

Spezifikation und können mit dem PCIe Gen 4 Protokoll kompatibel sein.



Entwickelt für höhere Geschwindigkeit und optimale Systemleistung





- Unterstützt bis zu 16 Giga-Übertragungen pro Sekunde (GT/s) und verdoppeltdamit die Leistung der meisten früheren COM-Anschlussgenerationen.- Verbesserte Signalintegrität durch niedrige Einfügungsdämpfung,Rückflussdämpfung, PSNEXT und PSFEXT, unabhängig davon, ob neue Buchsen undStecker verwendet werden oder neue Buchsen mit älteren Steckern kombiniertwerden.Flexibler und wirtschaftlicher Anschluss von CPUs der nächsten Generation anTrägerkarten- Unterstützung der Flexibilität des Systemdesigns mit Konfigurationsoptionen inder Stapelhöhe (5 mm, 8 mm) und den Stiftpositionen (220, 440).- Kann eine wirtschaftliche Upgrade-Lösung sein, da die gleiche Grundfläche wiebei anderen COM-Standard-Verbindungen beibehalten wird. Bei der Aufrüstung vonAnwendungen müssen Kunden in der Regel keine Leiterplatten-Footprints ändern.- Durch die verbesserte mechanische Konstruktion können die Steck- undZiehkräfte im Vergleich zu früheren Generationen um ca. 30 % reduziert werden,was eine einfachere Bedienung ermöglicht."Wenn Geschwindigkeit und Leistung von größter Bedeutung sind, kann man sich aufunsere neuen 0,5 mm hohen, stapelbaren COM-Steckverbinder verlassen, wenn esdarum geht, CPUs mit Trägerplatinen in einem breiten Spektrum von Anwendungen zuverbinden, darunter Geräte für das Gesundheitswesen, Industriemaschinen, Test-und Messgeräte sowie Telekommunikationsgeräte", sagte Sam Chen, Produktmanagerim Geschäftsbereich Data and Devices von TE Connectivity. "Wir sind stolzdarauf, unseren Kunden eine flexible und wirtschaftliche Option anbieten zukönnen, die ihnen hilft, die anspruchsvollen Datengeschwindigkeiten zuerreichen, die in den heutigen Märkten erforderlich sind."Um mehr über die frei stapelbaren COM-Steckverbinder von TE zu erfahren,