SPIE Quantum West präsentiert hochkarätige Persönlichkeiten aus der Industrie

Die Teilnahme an „Quantum West“ ist für alle registrierten Teilnehmer der „SPIE Photonics West“ kostenlos, eine Registrierung ist jedoch erforderlich.

Die vier Sitzungen bieten eine breite Palette von Möglichkeiten, mehr über die Rolle von Photonik in der Entwicklung der Quantentechnologie zu erfahren, während sich die Quantentechnologie von der Forschung und Entwicklung hin zu technischen Produkten für den kommerziellen Markt entwickelt und gleichzeitig Mainstream-Infrastrukturen und Lieferketten aufgebaut werden. Zu den Themen der Referenten gehören „Quantum Technology as an Enabler“ („Quantentechnologie als Enabler”), „Photonics' Roles in Superconducting Quantum Computing“ („Die Rolle der Photonik im supraleitenden Quanten-Computing“) und „Building an Industry: Lessons Learned from a Half-Century of Growth in the Photonics Industry“ („Aufbau einer Industrie: Lehren aus einem halben Jahrhundert des Wachstums in der Photonik-Industrie”). Die viertägige Veranstaltung, die gemeinsam von der stellvertretenden QED-C-Direktorin Celia Merzbacher und dem Vorstandsvorsitzenden von ColdQuanta und Senior Vice President von DRS Daylight Solutions Tim Day ausgerichtet wird, beinhaltet außerdem einen Marktbericht von der Boston Consulting Group.

Zu den internationalen Rednern gehören Peter Knight vom Imperial College London, der auch Mitglied des britischen Quantum Technology Strategic Advisory Board ist; Andrew Lord, der den Bereich der optischen Kern-, Zugriffs- und Quantenforschung bei British Telecom leitet; Google Produktmanager Eric Ostby; Topticas Mitbegründer und CTO Wilhelm G. Kaenders; Kaitlin R. Moore, eine wissenschaftliche Physikerin und leitende Forscherin bei SRI International; und Mercedes Gimeno-Segovia, Senior Direktorin für Quantenarchitektur bei PsiQuantum.