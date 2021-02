InVeris Training Solutions, der führende Anbieter von integrierten Live-Fire- und virtuellen Waffen-Trainingsprodukten und -dienstleistungen für Streitkräfte und Strafverfolgungsbehörden, wird während der alle zwei Jahre stattfindenden International Defence Exhibition and Conference im Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) in den Vereinigten Arabischen Emiraten vom 21. bis 25. Februar 2021 an zwei Ständen eine Vielzahl innovativer Lösungen vorstellen. Die IDEX ist die erste bedeutende internationale Messe für InVeris nach der Umfirmierung im Oktober 2020 aus Meggitt Training Systems.

„Dank der neuen, dynamischen Eigentumsverhältnisse ist InVeris Training Solutions jetzt besser als je zuvor aufgestellt, um überlegene interne Militär- und Strafverfolgungsexpertise in Verbindung mit lokalem Support für unser gesamtes Portfolio zu liefern“, sagte Andrea Czop, Vice President of Strategy, Sales and Marketing. „Unsere fortschrittlichen virtuellen, Live-Fire- und integrierten Lösungen können den Streitkräften im Nahen Osten und in anderen Ländern helfen, sich besser auf die Abwehr aufkommender und sich entwickelnder Bedrohungen vorzubereiten und sofort zu handeln.“