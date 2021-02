Oyster® schließt Investition in Höhe von 20 Millionen US-Dollar unter der Führung von Emergence Capital ab

Seite 2 ► Seite 1 von 3

London und San Francisco (ots/PRNewswire) - Serie-A-Investition fördert Wachstumeines erfolgreichen Unternehmens, das die "Work-from-Anywhere"-Zukunftermöglichthttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3054264-1&h=3466981542&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3054264-1%26h%3D3143040949%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.oysterhr.com%252F%26a%3DOyster&a=Oyster , die HR-Plattform fürUnternehmen mit weltweit verteilten Belegschaften, gab heute den Abschluss einerSerie-A-Investition in Höhe von 20 Millionen US-Dollar unter der Führung vonEmergence Capital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3054264-1&h=2242583330&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3054264-1%26h%3D818310960%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.emcap.com%252F%26a%3DEmergence%2BCapital&a=Emergence+Capital) bekannt, weniger als ein Jahr nach einer 4,2-Millionen-Dollar-https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3054264-1&h=761234721&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3054264-1%26h%3D630361814%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Foyster-closes-4-2m-seed-funding-to-remedy-the-global-talent-shortage--disrupt-cross-border-hiring-301043052.html%26a%3Dseed%2Bround&a=Seed-Runde . Oyster hat vom Anstieg der Remote Workwährend der Pandemie profitiert und ist rasant gewachsen; es ermöglichtUnternehmen die Verwaltung von geografisch verteilten Belegschaften in über 100Ländern.Der bekannte SaaS-Investor Jason Green (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3054264-1&h=4221243323&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3054264-1%26h%3D712727385%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.emcap.com%252Fpeople%252Fjason-green%252F%26a%3DJason%2BGreen&a=Jason+Green) , der bereitsFinanzierungen für Zoom, Salesforce, Bill.com und andere geleitet hat, ist derHauptinvestor. Weitere Investoren sind der Slack Fund und Connect Ventures. DieInvestition wird das rasche Wachstum von Oyster beschleunigen und soll demUnternehmen dabei helfen, noch mehr Menschen zu ermöglichen, von überall zuarbeiten.Die Möglichkeiten sind aktuell besser denn je, sowohl für ortsungebundeneUnternehmen, die weltweit großartige globale Talente anwerben und halten können,als auch für die SaaS-Unternehmen, die das möglich machen. Diekategoriedefinierende SaaS-HR-Plattform von Oyster unterstützt die sichändernden Anforderungen des Personalwesens in der neuen Welt desortsunabhängigen Arbeitens. Da sich Unternehmen nicht mit der lokalenGehaltsabrechnung und der Komplexität der Arbeitsgesetze vor Ort zu befassen