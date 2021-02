TROUVER bringt superkomfortablen Roboter-Staubsauger „Finder" in Europa auf den Markt

PEKING, 3 Februar 2021 /PRNewswire/ -- TROUVER, eine jugendliche neue Marke aus der umweltfreundlichen Produktreihe von Xiaomi, die für Leistung, innovatives Design und Qualität steht, hat den LDS-Roboter-Staubsauger „Finder" in Europa auf den Markt gebracht. Der intelligente All-in-One-Staubsauger Finder bietet der jungen Kundengeneration in Zeiten der Isolation eine besonders bequeme und gründliche Reinigung ihres Zuhauses.

Dank der vollständig freihändigen Bedienung macht der Finder jungen Menschen das tägliche Putzen in einer Zeit, in der sie so viel Zeit zu Hause verbringen wie nie zuvor, einfacher. Der Staubsauger-Roboter kann per Fernsteuerung mit elektrooptischer Entfernungsmessung (LDS) betrieben werden und bietet eine kombinierte Wisch- und Mopp-Funktion sowie eine starke Saugleistung. Damit ermöglicht er ein effektives und effizientes Allzweck-Reinigungserlebnis.

Das LDS-System des Finder ermöglicht eine intelligente Navigation mit höherer Genauigkeit und größerer Reichweite beim Reinigungsprozess. Mit der anpassbaren 5,2 Hz-Scan-Funktion kann das System in einem Radius von 6 Metern 2.080 Mal pro Sekunde aus einem 360-Grad-Winkel scannen. Die dynamische Planung in Echtzeit basiert auf dem unternehmenseigenen SLAM-Algorithmus (Simultaneous Localization and Mapping) und dem Dual-Core-Prozessor von TROUVER und sorgt dafür, dass kein Bereich der Wohnung übersehen wird und bietet sogar individuell anpassbare Reinigungspläne für das eigene Zuhause.

Gleichzeitig wird durch das 2-in-1-System zum Fegen und Wischen wertvolle Zeit gewonnen, und die extrem starke Saugleistung von 2000 Pa ermöglicht eine gründliche Reinigung des gesamten Hauses. Mit den vier Saugmodi, einem bürstenlosen Motor und einzigartigen versiegelten Luftkanälen bleibt die starke Saugleistung des Finder jederzeit gleich und auch winzige Partikel auf dem Boden wie Staub, Haare und Schmutz werden leicht eingesaugt.

Neuerdings ist der Mopp mit neuen Materialien für einen verbesserten Reinigungseffekt ausgestattet: Superfeine, weiche Fasern fangen selbst die kleinsten Partikel ein, während die härteren Fasern Flecken auf dem Boden entfernen. Der Finder ist mit einem 270 ml-Wassertank ausgestattet, der direkt am Gerätekörper angebracht ist, wodurch der Finder durch die Bodennähe noch gründlicher reinigt.

„Wir bei TROUVER erkunden neue Wege der Wissenschaft und Technologie, stets mit der Vision, mehr Menschen auf der ganzen Welt qualitativ hochwertige Produkte anzubieten. In Kombination mit der Xiaomi Mi Home (Mijia)-App bietet der Staubsauger-Roboter Finder ein wirklich intelligentes Reinigungserlebnis, ganz ohne den Einsatz von Händen. Die Benutzer können den Staubsauger per Fernbedienung über die App bedienen und damit unter anderem die Saugleistungsregelung anpassen, die Reinigungsroute einstellen, virtuelle Wände einrichten und die Leistungseinstellungen ändern. Diese miteinander verbundenen Funktionen bieten eine verbesserte Reinigung. Damit sparen die Benutzer wertvolle Zeit, in der sie ihren Hobbys nachgehen können", erklärte Weisheng Zhang, Präsident von TROUVER.

Als junge, modebewusste und trendige Marke für die neue Kundengeneration kombiniert TROUVER seine innovative Grundtechnologie mit innovativen, weltweiten Designtrends und Werkstoffwissenschaften. TROUVER hat sich der Entwicklung hochmoderner Produkte verschrieben, die leistungsstarke Kerntechnologien für die junge Generation kombinieren. Das Unternehmen beschäftigt ein 300-köpfiges F&E-Team, das umfangreiche Erfahrungen aus den Branchen Luft- und Raumfahrtwissenschaft und Forschung mitbringt.

Der Staubsauger-Roboter Finder von TROUVER ist ein weltweites Produkt und ist bereits in Ländern wie Deutschland, Russland, Thailand und Südkorea erhältlich. TROUVER plant, den Staubsauger-Roboter Finder im Jahr 2021 in weiteren Ländern auf den Markt zu bringen und so noch mehr jungen Menschen auf der ganzen Welt eine effiziente, handlose Reinigung zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.trouver-tech.com/index_en.html

Informationen zu TROUVER

TROUVER gehört zu einem wichtigen führenden Unternehmen der ökologischen Kette von Xiaomi — Dreame Technology. Als Pionier in den Bereichen Technologie, Industriedesign, Kunst und Mode-Crossover sowie Lieferkettenmatrix engagiert sich TROUVER für die Entwicklung von Produkten der nächsten Generation, die leistungsstarke Kerntechnologie für junge Menschen kombinieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1430220/image1.jpg