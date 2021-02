Harbin, die Hauptstadt in Chinas nördlichster Provinz Heilongjiang, liegt im Zentrum Nordostasiens. Als wichtiger Knotenpunkt der ersten eurasischen Landbrücke und des Luftkorridors hat sie eine wesentliche Rolle in der Zusammenarbeit zwischen China und Russland gespielt.

Li Long, Direktor des Verwaltungsbüros der Central Street in der Innenstadt von Harbin, sagte, dass für das diesjährige Harbin Ice and Snow Festival 43 Eis- und Schneeskulpturen in der Central Street errichtet wurden, die zahlreiche Fußgänger anziehen, um die Vitalität und Freude zu erleben, die Eis und Schnee mit sich bringen.

Während des Eis- und Schneefestivals können sich die Menschen nicht nur auf der 33. Harbin Sun Island International Snow Sculpture Art Exposition vergnügen, sondern auch in der Harbin Ice-Snow World, einem bekannten saisonalen Themenpark, der jeden Winter geöffnet ist.

Kurz vor dem einjährigen Countdown zu den Olympischen und Paralympischen Winterspielen 2022 in Peking hat Harbin die Gelegenheit genutzt, seine Eis- und Schneeressourcen in eine vorteilhafte Industrie zu verwandeln.

Statistiken zeigten, dass in den ersten drei Tagen des Jahres 2021 die 11 von Harbin überwachten Touristenattraktionen mehr als 530.000 Touristen empfangen haben.

Laut einem Bericht, der auf dem China Ice and Snow Tourism Development Forum 2021 von der China Tourism Academy veröffentlicht wurde, wird erwartet, dass Chinas Eis- und Schnee-Freizeittourismus von 2020 bis 2021 230 Millionen Besuche verzeichnen wird und der Umsatz 390 Milliarden Yuan übersteigen wird.

Wang Zhaoli, Parteisekretär von Harbin, merkte an, dass die Eisstadt das Potenzial der Eis- und Schneeressourcen ausschöpfen, umfassenden Austausch und Zusammenarbeit betreiben, die hochwertige Entwicklung der Eis- und Schneewirtschaft fördern und sich bemühen wird, in den nächsten fünf Jahren ein weltbekanntes Eis- und Schneetourismusziel aufzubauen.

