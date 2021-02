OPI und Kerry Washington vereinen sich, um das 40-jährige Jubiläum von OPI zu feiern

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Kerry Washington schließt sich der Marke in einer

OPI, die weltweit führende Nagelpflegemarke, hat bekannt gegeben, dass dieSchauspielerin, Produzentin, Regisseurin und Aktivistin Kerry Washington alsMarkenbotschafterin für das 40-jährige Jubiläum des Unternehmens in diesem Jahrfungieren wird. Washington kehrt zu OPI zurück, wo sie bereits 2016 als ersteKreativbotschafterin der Marke tätig war. In dieser Rolle arbeitete Washingtonmit OPI-Mitbegründerin Suzi Weiss-Fischmann zusammen, um die "WashingtonD.C."-Kollektion zu kreieren.Während des gesamten Jahres 2021 wird OPI 40 der ikonischsten Farbtöne der Markein den Mittelpunkt stellen. Wenig überraschend ist unter den Top-Farbtönen auchWashingtons zuvor mitkreierter Farbton "We the Female", ein souveräner roterNagellack, der Teil der vorherigen Zusammenarbeit war."Wir freuen uns sehr, dass Kerry in unserem Jubiläumsjahr erneut alsMarkenbotschafterin auftritt", so Weiss-Fischmann. "Sie ist eine Frau mit Stilund Substanz, die in allem, was sie unternimmt, kämpferisch ist, von derSchauspielerei bis zum Aktivismus." Washington istPrimetime-Emmy®-Award-Gewinnerin, Emmy®- und Golden-Globe®-Nominierte und wurdebereits fünfmal mit dem NAACP Image Award ausgezeichnet. Im Jahr 2014 wurde sievom Time-Magazin zu einer der 100 einflussreichsten Personen ernannt und isteine der Mitbegründerinnen von TIME's UP."Es ist immer wieder inspirierend, mit Suzi zu arbeiten, einer der erstenweiblichen Mitbegründerinnen eines großen Beauty-Unternehmens", so Washington."Sie mag als 'First Lady of Nails' bekannt sein, aber sie ist auch eine wahreVerfechterin von Frauenanliegen - eine, deren Einfluss weit über ihre eigeneBranche hinausgeht."Das 1981 gegründete Unternehmen OPI entstand während der Acrylnägel-Bewegung der80er Jahre als Zulieferer für die Zahnmedizin. Als die Mitbegründer undSchwiegereltern George Schaeffer und Weiss-Fischmann erkannten, dass Zahnersatzund künstliche Nagelverlängerungen eine ähnliche Chemie aufweisen, sahen sieeine Marktlücke und nutzten sie. OPI begann, das "Gummiband-Special" in jedemSalon am Ventura Blvd. in Los Angeles abzugeben. Ein Tiegel mit Puder,Flüssigkeit und Grundierung - zusammen gummiert - wurde zum OPI TraditionalAcrylic System und war ein Riesenerfolg, der die Wurzeln der Marke in derprofessionellen Nagelindustrie begründete. OPI brachte seine Produkte dann mit