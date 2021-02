Kanadas schwarze Loyalisten werden auf der neuen Silbermünze der Royal Canadian Mint geehrt, die die schwarze Geschichte feiert

OTTAWA, Ontario, 3. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Die Münzanstalt ist stolz darauf, eine neue silberne Sammlermünze zu Ehren der schwarzen Loyalisten herauszubringen. Die Graveure der Münzanstalt reproduzierten akribisch das Wappen der Black Loyalist Heritage Society als Tribut an die freien und versklavten Schwarzen, die sich vor, während und nach dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg in Britisch-Nordamerika neu ansiedelten. Vielen Sklaven wurde die Freiheit angeboten, wenn sie sich während des Krieges der britischen Seite anschlossen. Nachdem sie in Niederkanada und den Seeprovinzen neue Wurzeln geschlagen hatten, sind die Kämpfe und Errungenschaften der schwarzen Loyalisten und ihrer Nachkommen ein wichtiger Teil der kanadischen Geschichte, der auf einer ab heute erhältlichen Münze erzählt wird.