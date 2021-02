Umweltorganisationen fordern von EU mehr Regeln für Textilindustrie

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Umweltschützer haben die Klimalasten synthetischer Fasern in Textilien angeprangert und von der EU-Kommission konkrete Gegenmaßnahmen gefordert. Der Einsatz solcher Fasern, insbesondere von Polyester, habe sich binnen 20 Jahren verdoppelt, heißt es in einem von der Changing Market Foundation, der Plastic Soup Foundation und anderen Organisationen am Mittwoch veröffentlichten Bericht.

Damit sei auch der Verbrauch fossiler Brennstoffe bei der Textilproduktion stark angestiegen - mit weitreichenden Folgen für die Umwelt. Gleichzeitig kauften die Konsumenten heute etwa 60 Prozent mehr Kleidung als vor 15 Jahren, trügen sie aber nur noch halb so lange.