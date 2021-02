Koalitionsspitzen kommen erstmals im Superwahljahr 2021 zusammen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD kommen am Mittwoch (18.00 Uhr) erstmals im Superwahljahr 2021 zu einem Koalitionsausschuss zusammen. Bei dem vor allem auf Initiative der SPD angesetzten Treffen im Kanzleramt in Berlin soll über finanzielle Verbesserungen für Geringverdiener, Arbeitslose und für Firmen mit Verlusten in der Corona-Krise beraten werden. Die CDU will auch über das Streitthema bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr sprechen, bei dem die SPD zuletzt überraschend einen Rückzieher gemacht hatte.

Erstmals wird der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet an der Runde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) teilnehmen. Die SPD will dabei einen Corona-Zuschuss für Geringverdiener und Langzeitarbeitslose durchsetzen. Viele Familien, die sowieso knapp bei Kasse seien, seien derzeit finanziell überfordert, argumentiert Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD). SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat eine einmalige Soforthilfe von 200 Euro für Grundsicherungsempfänger gefordert.