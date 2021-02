Gamestop, Silber, Varta – war es das?

Liebe Leser, nach unserem ausführlichen Audio am Samstag legen wir einen Ausblick auf die Woche nach – hier im Video mit Daniel. Wir besprechen erneut die Gamestop-Diskussion, Silber und die entsprechenden Aktien in Deutschland. Wir stellen euch dieses Video ausnahmsweise zur Verfügung in dieser extrem spannenden Marktphase. Regulär findet ihr unseren Service ausschließlich im Börsendienst. Dort gab es am Montag Nachmittag auch ein VARTA SPEZIAL mit RENDITEZIELEN in den Trades von 20 bis 50 Prozent – für verschiedene Ansätze im Investieren! Denn Varta liefert dank Volatilität ein sensationell spannendes Umfeld. Ähnlich wie bei Gamestop ist auch das Momentum bei Silber entwichen. Wir finden Silber spannend, die Gamestop-Story jedoch massiv überzogen. Wir haben schon am Dienstag geschrieben, dass Silber mit rund dem 1000fachen Volumen zu Gamestop zu Beginn des Hypes, ein zu großes Spielfeld für die Zocker-Community war.

