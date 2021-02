GlobeX Data wurde als eine der „50 Best Companies to Watch in 2020“ ausgezeichnet Nachrichtenquelle: IRW Press | 03.02.2021, 07:02 | 76 | 0 | 0 03.02.2021, 07:02 | 4. August 2020 – Toronto, Ontario, GlobeX Data Ltd. (OTCQB:SWISF) (CSE:SWIS) („GlobeX“ oder das „Unternehmen“), der führende Anbieter von gehosteten Cyber-Sicherheits- und Internet-Datenschutzlösungen für sicheres Datenmanagement und sichere Kommunikation in der Schweiz, freut sich bekannt zu geben, dass es von der Silicon Review als eine der „50 Best Companies to Watch in 2020“ ausgewählt und nominiert wurde. Zugriff auf den Artikel ist durch Klicken auf diesen Link Silicon Review Artikel zu GlobeX Data möglich. Wie auf ihrer Website https://thesiliconreview.com beschrieben, ist The Silicon Review die weltweit vertrauenswürdigste Online- und Print-Community für Business- und Technologieprofis. Zu den Mitgliedern der Community gehören vorwärtsdenkende CEOs, CIOs, CTOs, IT-VPs und Manager sowie eine große Anzahl unterschiedlicher IT-Experten. Es ist die herausragende Plattform, die innovative Unternehmenslösungen teilt, die von etablierten Lösungsanbietern und aufstrebenden Unternehmen entwickelt wurden, um als neutrale Quelle für Entscheidungsträger im Technologiesektor wegweisend zu sein. An diesem Ort treffen sich IT-Einkäufer und Entscheidungsträger zum Lernen und Austauschen von Erfahrungen in Bezug auf Produkte, Technologien und Technologietrends. Hier erhalten sie fachkundigen Rat zu Mitarbeitermanagement und Karriereentwicklung. Die Silicon Review ist ein ausgezeichnetes Medium für den Gedankenaustausch hochrangiger Führungskräfte. Die Silicon Review umfasst neun Technologie- und vertikale Communitys: Software, IT-Services, Cloud, Mobile, Big Data, Sicherheit, Telekommunikation, Hot Start-ups und die besten Unternehmen, für die man arbeiten kann. Jeder Community Leader ist ein ausgewiesener Experte, der mit Branchenexperten, Technologiemanagern, Forschern, Top-Technologiejournalisten, Beratern und Branchenanalysten zusammenarbeitet. Alain Ghiai, CEO von GlobeX Data, sagte: „Wir wurden mit der renommierten Auszeichnung „50 Best Companies to Watch 2020“ der Silicon Review geehrt, und dies ist ein Beweis für unsere unermüdlichen Bemühungen um technologische Exzellenz und unser Engagement, die besten Lösungen für Datensicherheit und Datenschutz sowie Kommunikation für Verbraucher und Unternehmen weltweit zu bieten. Wir werden weiterhin hart arbeiten, um unsere oberste Richtlinie umzusetzen, die den Schutz der Daten und Kommunikationen aller unserer Abonnenten unabhängig von Kontostand oder geografischer Region vorsieht. Wir freuen uns, diese Auszeichnung direkt vor unserer diesmonatigen großen Markteinführung von Sekur, https://sekur.com, unserer verschlüsselten Kommunikationslösung, die sicheres E-Mailing, sicheres Messaging und sichere Dateifreigabe umfasst, erhalten zu haben. Wir danken der Redaktion von The Silicon Review für ihre Auswahl und die Anerkennung unseres globalen Beitrags zu Datensicherheit und Datenschutz. Cybersicherheit ist ein globales Phänomen und wir planen, weltweit präsent zu sein, um Verbrauchern und Unternehmen bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität und dem Schutz ihrer Daten zu helfen.“ Seite 2 ► Seite 1 von 3



Diesen Artikel teilen Wertpapier

GlobeX Data Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer