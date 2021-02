Vorwerk China erstmals auf Liste der Top-Arbeitgeber 2021 in China

SHANGHAI, 3. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Das Top Employers Institute, eine weltweite Behörde, die herausragende Verfahren in der Personalpraxis auszeichnet, hat heute die Liste „Top Employers China 2021" veröffentlicht. Vorwerk China steht dank seiner herausragenden Leistungen in den Bereichen Mitarbeiterführung und Unternehmenskulturentwicklung zum ersten Mal auf der Liste.

Vorwerk ist ein deutscher multinationaler Konzern, der vor über 100 Jahren gegründet wurde und in mehr als 70 Ländern und Regionen tätig ist. Im Jahr 1994 gründete das Unternehmen eine Niederlassung in Shanghai, die sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb intelligenter Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Mit 52 Niederlassungen und Ausstellungszentren und rund 4.000 Mitarbeitern in ganz China hat sich das Unternehmen mittlerweile zu einem der wichtigsten strategischen Märkte für den Konzern entwickelt.

Angesichts des schnellen Wachstums von Vorwerk in China mit aufeinanderfolgenden zweistelligen Zuwächsen in den letzten Jahren (ab dem Geschäftsjahr 2019) plant das Unternehmen, weiter in den chinesischen Markt zu investieren und diesen zu entwickeln. Neben bemerkenswerten Leistungen engagiert sich Vorwerk auch für die Verbesserung von Talentmanagement und Talententwicklung, indem das Unternehmen den Mitarbeitern Schulungsmöglichkeiten und Anreize bietet und sie in die Unternehmenskultur mit einbezieht, um Vorwerk China als Arbeitgebermarke stetig zu verbessern.

2020 nahm Vorwerk China erstmals an der Bewertung der Top-Arbeitgeber teil und erhielt nach einer strengen Bewertung in sechs Bereichen, zu 20 Themen und zu 360 Praxisinhalten in den Bereichen Unternehmensstrategie und Personalmanagement eine Zertifizierung.

Das Familienunternehmen Vorwerk versteht sich seit seiner Gründung vor mehr als 130 Jahren als „international diversifizierte Großfamilie". So behandelt das Unternehmen seine Mitarbeiter wie Familienmitglieder, fördert gegenseitiges Vertrauen und Respekt und macht die Karriereentwicklung, den Wert und die Ziele, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zum integralen Bestandteil des Unternehmenswachstums.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1425679/image.jpg