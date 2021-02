SIKA ERWEITERT PRODUKTPORTFOLIO FÜR SCHWEDENS BERGBAUINDUSTRIE 

Ivo Schädler, Regionalleiter EMEA: „Die neue Technologie erlaubt es uns, zuverlässige und optimal auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte Spritzbetonlösungen anzubieten. Zu unseren Abnehmern zählen führende Bergbauunternehmen, die langfristige Lieferverträge mit uns abschliessen. Wachstumspotenzial besteht über Schweden hinaus bei Minenprojekten in Finnland sowie bei Tunnelbauprojekten in Norwegen und auf Island.“

Sika hat die Additivproduktion für Spritzbeton in Spånga bei Stockholm, Schweden, auf die neueste Technologie umgestellt und weiter ausgebaut. Das neue Verfahren ermöglicht es, massgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Kundenprojekte zu liefern. Hauptabnehmer für die unter dem Markennamen Sigunit vertriebenen Erstarrungsbeschleuniger ist die Bergbauindustrie, für die eine hohe Frühfestigkeitsentwicklung und höchste Sicherheit in der Anwendung des Spritzbetons wichtig sind.

SOLIDES WACHSTUM DER BAUWIRTSCHAFT 2021

Auch in Schweden hat die COVID-19-Pandemie die Bauindustrie gebremst, der Turnaround soll Prognosen zufolge jedoch schon 2021 mit einem Wachstum von 3.4% erfolgen. Die langfristigen Aussichten der Bauwirtschaft sind positiv. Stimuli erfolgen vor allem durch Infrastrukturinvestitionen in den Bereichen Verkehr und erneuerbare Energien.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 100 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Sika beschäftigt 25’000 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von CHF 7.88 Milliarden. Ende 2019 gewann Sika den Swiss Technology Award für eine bahnbrechende neue Klebstofftechnologie.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung