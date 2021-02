^ DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Sonstiges VIB Vermögen AG: VIB stellt Flächen für neues Impfzentrum in Ingolstadt zur Verfügung

Neuburg/Donau, 3. Februar 2021 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, vermietet 2.200 Quadratmeter in ihrem Objekt DonauCityCenter (DCC) in Ingolstadt an die Stadt für die Einrichtung eines Impfzentrums.

Aufgrund seiner sehr verkehrsgünstigen Lage im Herzen Ingolstadts, der ausreichend vorhandenen Parkplätze und einer guten Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, hat die Stadt Ingolstadt bei unserem Unternehmen angefragt, ob eine Nutzung des Objekts als Impfzentrum möglich ist. Der ebenerdige Zugang erleichtert zudem diese Nutzung. Nach einer sorgfältigen Prüfung des Standorts und der Flächen wurde letzte Woche der Mietvertrag unterzeichnet. Ursprünglich waren die Flächen zur Überplanung im Zuge eines Redevelopments vorgesehen, deshalb können sie für den befristeten Mietvertrag kurzfristig zur Verfügung gestellt werden, ohne dass der laufende Planungs- und Genehmigungsprozess unterbrochen werden muss.

"Es ist eine glückliche Fügung, dass die Flächen im DCC frei geworden sind und so schnell ein zweites Impfzentrum möglich wurde. Die Zusammenarbeit mit der VIB gestaltete sich reibungslos und unbürokratisch", freut sich Dr. Christian Scharpf, der Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Stadt Ingolstadt bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen aufgrund der Corona-Pandemie durch die Vermietung der geeigneten Immobilie unterstützen können", sagt Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG.

Investor Relations:



VIB Vermögen AG

Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952

Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929

86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de



Profil der VIB Vermögen AG



Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).



Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer

"Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.



Sprache: Deutsch

Unternehmen: VIB Vermögen AG

Tilly-Park 1

86633 Neuburg/Donau

Deutschland

Telefon: +49 (0)8431 / 9077 952

Fax: +49 (0)8431 / 9077 973

E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de

Internet: www.vib-ag.de

ISIN: DE0002457512

WKN: 245751

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1165189



