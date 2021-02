---------------------------------------------------------------------------

DATAGROUP gehört zu Deutschlands besten Arbeitgebern



Pliezhausen, 03.02.2021. In der Studie Deutschlands Beste Arbeitgeber 2021, für die stern und Statista über 47.500 Arbeitnehmer in ganz Deutschland befragt haben, belegt DATAGROUP Platz 6 der besten Arbeitgeber der IT- und Telekommunikationsbranche.



Das renommierte Marktforschungsinstitut Statista befragte mit Hilfe von anonymen und damit arbeitgeberunabhängigen Online Access Panels Arbeitnehmer sowohl zum eigenen Arbeitgeber als auch zu anderen Arbeitgebern der Branche. Entscheidend für das Ranking war dabei sowohl die

Weiterempfehlungsbereitschaft für den eigenen Arbeitgeber als auch die Empfehlung des Unternehmens von anderen Arbeitnehmern der Branche. Insgesamt wurden über 1,7 Millionen Urteile ausgewertet.



Die Studie, die im Juni und Juli 2020 stattfand, fragte die Arbeitnehmer darüber hinaus nach Image und Wachstum des Arbeitgebers, dem Miteinander und Vorgesetztenverhalten, Weiterentwicklung und Perspektiven, Bezahlung, Bedingungen und Ausstattung, Nachhaltigkeit sowie Belastung und Balance. Die Umfrage spiegelt auch die schwierige Zeit der Corona-Pandemie wider und die Reaktionen der Arbeitgeber sowie die Auswirkungen auf die Arbeitnehmer darauf.



"Als IT-Dienstleister sind wir immer nur so gut wie unsere Mitarbeiter.", erklärt Dr. Sabine Laukemann, Generalbevollmächtigte Personal bei DATAGROUP. "Und gerade in einem so hart umkämpften Markt für Fachkräfte ist es entscheidend, dass wir als Arbeitgeber unseren Mitarbeitern die richtige Umgebung bieten. Wir freuen uns sehr, dass wir in der Studie so gut abgeschnitten haben und sie bestätigt, dass wir für unsere Mitarbeiter berufliche Lebenspartner und nicht nur Arbeitgeber sind."

Über DATAGROUP



DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Knapp 3.000 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.



KONTAKT FÜR WEITERE INFORMATIONEN



Sara Gebhardt

PR-Referentin

T+49 7127 970-058

sara.gebhardt@datagroup.de



---------------------------------------------------------------------------

03.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Deutschland

Telefon: +49 (0)7127 970 000

Fax: +49 (0)7127 970 033

Internet: www.datagroup.de

ISIN: DE000A0JC8S7

WKN: A0JC8S

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 1165364



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1165364 03.02.2021



°