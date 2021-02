Deutsche Mieten in karibischen Steuer-Oasen / Wie Immobilienfonds den Fiskus umgehen

Saarbrücken (ots) - Ein komplexes internationales Firmennetzwerk verdient antausenden Wohnungen im Saarland und in Deutschland - und bedient sich dabeizahlreicher Steuertricks. Das ist das Ergebnis der Bürgerrecherche "Wem gehörtdas Saarland?", die der Saarländische Rundfunk und CORRECTIV gemeinsamdurchgeführt haben. Auf der einen Seite klagen Mieter im Saarland darüber, dasssich die Eigentümer kaum um die Immobilien kümmern. Auf der anderen Seitevermeiden große Immobilienfonds systematisch Steuern - der Schaden für dieStaatskasse dürfte in die Millionen gehen.SR und CORRECTIV haben dank Hinweisen von Mietern ein weltweites Firmennetzwerkaufgedeckt, dem bis zum Jahreswechsel 2020/21 mindestens 2.000 Wohnungen inDeutschland gehören. Dahinter stehen unter anderem Mitglieder einer schottischenAdels-Familie, des Gordon-Clans. Es geht um Wohnblöcke im saarländischenOttweiler, in Lüdenscheid und Detmold in Nordrhein-Westfalen oder in Naumburg inSachsen-Anhalt. Auch Immobilien in Niedersachsen und Bayern sind diesem Netzwerkzuzurechnen.