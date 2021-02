HARGASSNER verdoppelt Produktion

Weng/Innkreis (ots) - Standort wird um 20 Mio. Euro und 18.000 Quadratmeter

erweitert



Aufgrund der starken Nachfrage am Biomasseheizungsmarkt und der Erweiterung des

Produktsortiments hat sich Hargassner zu einem Ausbau des regionalen Standortes

in Weng mit einem Bauvolumen von ca. 20 Mio. Euro und einer Größe von 18.000 m²,

entschlossen. Durch die zusätzliche Fläche wird die jährliche

Produktionskapazität von 10.000 auf 20.000 Kessel erhöht.



1984 hat alles mit einem Versprechen begonnen, das Seniorchef Anton Hargassner

seiner Frau gegeben hat: "Ich baue dir eine Heizung, bei der du nie wieder

nachlegen musst!"





37 Jahre und eine Familiengeneration später wurde aus diesem Versprechen einweltweit agierendes Unternehmen mit einer starken regionalen Verwurzelung, einerGesamtfirmenfläche von über 36.000 m² und zirka 500 Mitarbeitern (Tendenzsteigend). Im bisher stärksten Absatzjahr 2020 verließen knapp 12.000 Kessel dasWerk in Weng.Erweiterung am Standort Weng: Ein klares Bekenntnis zur RegionBiomasse oder besser gesagt, das Heizen mit Holz befindet sich weiter auf demaufsteigenden Ast. Als nachhaltige Alternative zu Öl und Gas haben sichPellets-, Hackgut und Stückholzheizungen von Hargassner in den letzten Jahren amWeltmarkt etabliert. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, investiertHargassner am Firmenstandort im Weng ca. 20 Mio. Euro. Durch die Erweiterung umzusätzliche 18.000 m² wird eine Gesamtfirmengröße von rund 55.000 m² erreicht.Im Anbau wird Platz für neue Heizungsmontage- und Kommissionier-Linien, einautomatisiertes Hochregallager mit bis zu 6.000 zusätzlichenPalettenstellplätzen, den Wareneingang und die Versandlogistik geschaffen. Beider Erweiterung setzt Hargassner auf langjährige, regionale Bau-Partner. So sindzum Beispiel das Architekturbüro Tech3, Swietelsky als Baumeister oder DHF fürden Stahlbau an Bord."Wir sind froh, dass wir nach der langen Zeit, die dominiert war von negativenSchlagzeilen, mit positiven Nachrichten dienen können! Der Trend zu Biomasse, zunachhaltigem Heizen ist trotz der Corona-Krise ungebrochen. Viele Menschenstellen derzeit ihr altes Heizsystem auf eine neue Biomasseheizung aus unseremHaus um. Als Pionier für umweltbewusstes Heizen sind wir stolz darauf, dass wirauf dem Sektor der erneuerbaren Energien ganz vorne mitspielen. Das ist derjahrelangen Erfahrung und dem stetigen Bemühen bei der Weiterentwicklung unsererProdukte geschuldet", so Geschäftsführer Anton Hargassner.Im zentral gelagerten, 5-geschossigen Büro- und Sozialttrakt werden bis zu 50Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz haben. Bereits mit dem Neubau der Schulungs- und