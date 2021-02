HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 36,00 auf 36,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen halte wichtige Versprechen ein, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die jüngste Telefonkonferenz mit dem Management habe die hohe Qualität unterstrichen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben