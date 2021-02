FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach fünf Verlustjahren in Folge könnte die Deutsche Bank ausgerechnet das Corona-Jahr 2020 mit schwarzen Zahlen abschließen. Die Stunde der Wahrheit soll an diesem Donnerstag (4. Februar) schlagen, wenn der Dax-Konzern seine Geschäftszahlen für das Jahr 2020 vorlegt. Auch an der Börse hat sich die Bank nach einem jahrelangen Trauerspiel zuletzt besser geschlagen als manche Konkurrentin.

DAS IST LOS BEI DER DEUTSCHEN BANK: