---------------------------------------------------------------------------

Corporate News



- Starkes vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020

- Weiteres nachhaltiges Wachstum für 2021 erwartet



Kleinmachnow, 03.02.2021 - CR Capital AG



Neuer Name: CR Capital AG

Im Zuge der Jahreshauptversammlung am 10. Dezember 2020 hat sich das Unternehmen in CR Capital AG umbenannt. Mit der Umbenennung bringen wir die Weiterentwicklung des Unternehmens von einem reinen Immobilienentwickler hin zu einem dynamischen Anbieter auch von maßgeschneiderten Anlagelösungen für private und institutionelle Kunden zum Ausdruck.



Starkes vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020 Nahezu unbeeinflusst von der COVID-19 Pandemie konnte CR Capital den erfolgreichen Weg in 2020 fortsetzen und weiter profitabel wachsen. Nach vorläufigen, noch ungeprüften Zahlen erzielte die Gesellschaft ein Jahresüberschuss von 45 Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote wird bei über 90 % und der NAV bei über 42 EUR je Aktie erwartet.



Stefan Demske, CEO der CR Capital, kommentiert: "Aktuell befinden sich ca. 600 Einheiten in der Bauphase, bzw. kurz vor Baubeginn. Die Immobilie, vor allem die selbstgenutzte, ist und bleibt ein sicherer Hafen als Anlage und als gefragter Basisbaustein zur Alterssicherung. Unbestritten ist in der heutigen Zeit der Wunsch nach umweltschonender und möglichst klimaneutraler Bau- und Lebensweise. Durch die Entwicklung und den Bau klimaeffizienter Haustypen mit attraktiven Fördermöglichkeiten kommen wir mit Terrabau diesem Kundenwunsch gezielt nach. Der Bedarf an bezahlbaren Wohnimmobilien mit einem attraktiven Preis-Qualitäts-Verhältnis ist ungebrochen und wird vor dem Hintergrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus, der umfassenden Förderungen beim Eigentumserwerb (wie dem Baukindergeld und den KfW-Energieeffizienzstandard-Programmen) und des vermehrten Zuzugs in die Metropolregionen Berlin und Leipzig, hier vor allem in ihr jeweiliges Umland, bis auf Weiteres bestehen bleiben. Der anhaltende Trend zu mehr Home Office beschleunigt den Wunsch nach zusätzlichem Wohnraum."