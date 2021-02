ROM (dpa-AFX) - Bei der Suche nach einer neuen Regierung in Italien ist der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, zu einem aussichtsreichen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten aufgerückt. Staatspräsident Sergio Mattarella lud den 73-jährigen für Mittwochmittag (12.00 Uhr) in seinen Amtssitz ein. Der Wirtschaftswissenschaftler war seit einiger Zeit als Kopf einer Expertenregierung im Gespräch. Mattarella hatte das Treffen am Dienstag angekündigt. In ersten Reaktionen äußerten sich die Parteienvertreter gespalten, es gab Lob und Kritik.

Die bisher mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung forderte weiter eine politische Regierung für Italien und kein Experten-Team. Auch ein von Draghi geführtes Kabinett müsste das Vertrauen in den beiden Parlamentskammern bekommen. Der Bankmanager stand von 2011 bis 2019 an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB).