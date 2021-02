---------------------------------------------------------------------------

CENTOGENE eröffnet Walk-In-Corona-Testzentrum am Flughafen Köln / Bonn

* CENTOGENE weitet sein SARS-CoV-2-Testangebot auf ein zweites Testzentrum in Nordrhein-Westfalen aus



* Mit Eröffnung stehen die PCR-Tests des Unternehmens sowohl Passagieren, die in Köln / Bonn abfliegen oder dort ankommen, als auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung; Antigen-Test folgen in Kürze

* CENTOGENE betreibt bereits erfolgreich insgesamt acht Corona-Testzentren in Deutschland, unter anderem an den Flughäfen Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf und Berlin



CAMBRIDGE, Mass., USA und ROSTOCK & BERLIN, Deutschland, 03. Februar 2021: Centogene N.V. (Nasdaq: CNTG), ein privates Unternehmen, das auf die Diagnostik seltener Erkrankungen spezialisiert ist und klinische sowie genetische Daten zur Klärung medizinischer Fragestellungen von Patienten, Ärzten und pharmazeutischen Unternehmen einsetzt, gab heute die Eröffnung des Walk-In-Corona-Testzentrums am Flughafen Köln / Bonn bekannt.

Mit dem neuen Testzentrum ermöglicht CENTOGENE nun an einem zweiten nordrhein-westfälischen Flughafen SARS-CoV-2-Tests nicht nur abfliegenden Reisenden, die einen gültigen Coronavirus-Test an ihrem Zielort benötigen und in Köln / Bonn ankommenden Passagieren, sondern auch allen Bürgern aus Köln / Bonn und Umgebung, die an einem Test interessiert sind. Zur Eröffnung wird ein SARS-CoV-2 PCR-Test angeboten, dessen Befundergebnisse innerhalb von 24 Stunden über CENTOGENEs Corona-Portal bereitstehen. In Kürze wird das Angebot zudem um einen Antigen-Test erweitert, dessen Befundergebnisse innerhalb von 20 - 30 Minuten bereitstehen.



Das Testzentrum ist täglich von 07:00 bis 21:00 Uhr geöffnet und befindet sich zentral im Terminal 2 auf der Ankunftsebene des Flughafens. Interessierte, die einen SARS-CoV-2-Test durchführen lassen wollen, können sich ohne Terminvergabe online vorab oder am Testzentrum selbst registrieren und anschließend einen Rachen- oder Nasenabstrich vornehmen lassen. Weitere Informationen zu CENTOGENEs Angebot am Flughafen Köln / Bonn finden Sie unter: https://www.centogene.com/covid-19/test-centers/koeln-airport.html.