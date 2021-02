Contentstack definiert das Content Management im Unternehmen neu und verbindet Leistung, Einfachheit und Schönheit zu einer neuen Benutzererfahrung, die Hindernisse auf dem Weg zur digitalen Agilität beseitigt

SAN FRANCISCO, 3. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Contentstack , die führende Content Experience Platform (CXP), kündigte heute eine komplett überarbeitete und neu gestaltete Benutzeroberfläche für ihr preisgekröntes Headless Content Management System (CMS) an. Das neue Designsystem bietet sowohl den Redakteuren als auch den Entwicklern ein vereinfachtes Benutzererlebnis und beendet effektiv den Kampf zwischen technologischen Möglichkeiten und Benutzerfreundlichkeit in Unternehmenssoftware.

Laut einem aktuellen Gartner-Bericht „hat sich die Welt durch die Verbreitung digitaler Kanäle und Multiexperience-Modalitäten verändert, beschleunigt durch den pandemischen COVID-19-Ansturm auf das Digitale und den Wunsch nach berührungslosen Erlebnissen". Unternehmen müssen ein neues Maß an Geschwindigkeit und Agilität erreichen, um ihre digitalen Kundenerfahrungen umzusetzen. Dies setzt voraus, dass IT- und Business-Teams gleichermaßen in die Lage versetzt werden, mit dem neuen Tempo zu arbeiten, ohne dass Qualität, Marke und Governance darunter leiden. Contentstack hilft Unternehmen, die Digital-First-Transformation zu beschleunigen, indem es Marketern die Möglichkeit gibt, Inhalte schneller zu erstellen, Entwicklern die Erstellung zu ermöglichen und überall Engpässe zu beseitigen.

Es wird allgemein berichtet, dass 70 % der Initiativen zur digitalen Transformation ihre Ziele nicht erreichen. Ein Grund dafür ist, dass Unternehmen bei der digitalen Ausbildung zu kurz kommen. Eine Randstad-Umfrage hat ergeben, dass 58 % der Arbeitnehmer sagen, dass ihr Arbeitgeber die neuesten digitalen Tools und Plattformen einsetzt - ihnen aber nicht das nötige Training bietet, um sie zu nutzen. Contentstack bietet eine Erfahrung, die so intuitiv ist, dass eine Schulung überflüssig ist.

„Content-Ersteller sind das Lebenselixier jeder Marke und es ist an der Zeit, sie nicht länger auszubremsen", sagt Matthew Baier, COO von Contentstack. „Wir haben das Benutzererlebnis komplett neu gestaltet, damit die Ersteller von Inhalten mit der Geschwindigkeit ihrer Fantasie arbeiten können. Contentstack beseitigt die Lernkurve für CMS und ermöglicht es, dass Inhalte von überall im Unternehmen kommen können."