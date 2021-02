Ready Set Gold nimmt unter dem Kürzel 0MZ den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse auf

Dem Unternehmen wurden eine deutsche Wertpapieridentifikationsnummer (WKN: A2QJSH) und eine internationale Identifikationsnummer (ISIN: CA7557541082) zugewiesen.

CEO und Vorstandsmitglied Christian Scovenna kommentiert: "Das Unternehmen ist enthusiastisch und verschreibt sich dem Aufbau von Aktionärswerten und der Sichtbarkeit am Markt. Die Aktiennotierung des Unternehmens an der FWB wird unseren europäischen Aktionären und Partnern mehr Flexibilität im Hinblick auf den Handel und die Teilnahme an unserem Erfolg ermöglichen. Während wir unsere potenziellen Goldprojekte in den ergiebigen Greenstone-Bergbauzentren in Kanada weiter vorantreiben, wird diese Notierung an der FWB das Unternehmen zudem dahingehend stärken, neue Investoren innerhalb der europäischen Investment Community zu erreichen."

Betrieben von der Deutschen Börse AG ist die Frankfurter Wertpapierbörse die größte von acht deutschen Börsen und zudem im Hinblick auf Umschlag und Wertpapierhandel der drittgrößte organisierte Handelsplatz weltweit. Nur NASDAQ and die New Yorker Börsen sind größer.

Über Ready Set Gold Corporation

Ready Set Gold Corp. ist ein Edelmetalexplorationsunternehmen mit Notierung an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel RDY und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 0MZ. Das Unternehmen wurde konsolidiert und ist nun zu 100% an der Northshore Gold Property beteiligt, welches eines von Ontarios größten, unentwickelten Goldprojekten ist und sich im ergiebigen Schreiber-Hemlo Greenstone Gürtel nahe Thunder Bay mit Potenzial für Gold- und Silbermineralisierung befindet. Dem Unternehmen gehört zudem eine 100%-ige Beteiligung an zwei separaten, als Hemlo Eastern Flanks Projekt bekannten Mineralschürfrechtsblöcken mit einer Gesamtgröße von 4.453 Hektar. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine Option auf einen 100%-igen ungeteilten Anteil an einem kontinuierlichen Block von Mineralschürfrechten mit einer Gesamtgröße von 1.634 Hektar, der das Emmons Peak Projekt umfasst, welches sich 50 km südlich von Dryden, Ontario nahe der vorangeschrittenen Treasury Metals Goliath- und Goldlund Goldprojekte befindet.