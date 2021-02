Falk Raudies: Die FCR Immobilien AG hat auch 2020 ihren erfolgreichen Wachstumskurs fortgesetzt. So konnten wir unser Bestandsportfolio mit Schwerpunkt lebensmittelgeankerte Einkaufs- und Fachmarktzentren, Nahversorger und Drogeriemärkte weiter ausbauen. Was mich aber besonders freut ist, dass wir uns auch im Bereich der Künstlichen Intelligenz deutlich weiterentwickelt haben. Wir nutzen hierfür ein selbstentwickeltes Programm, das wir laufend weiterentwickeln. So können wir die Kernbereiche unserer Wertschöpfungskette effizienter gestalten und einen deutlich höheren Immobilienbestand mit unterproportional steigenden Kosten erfolgreich managen. Hier haben wir 2020 weitere Potenziale gehoben, aber für die Zukunft erwarte ich noch deutlich mehr.



Anleihen Finder: Wie ist die FCR Immobilien AG generell durch die Corona-Krise gekommen?In welchen Bereichen gab es Probleme, wo vielleicht neue Möglichkeiten?

„Alles in allem sind wir wirtschaftlich sehr gut durch die Krise gekommen“

Falk Raudies: Wir waren von der Corona-Pandemie bei den Mieteinnahmen kaum betroffen. Mietausfälle gab es nur bei rd. 1 % der vereinbarten Mieteinnahmen. Mit einzelnen Mietern haben wir gegen die vorzeitige Verlängerung des Mietvertrages um 1 Jahr auf die Zahlung einer Monatsmiete verzichtet. So konnten wir mehrere Millionen Euro Mietzahlungen für die Zukunft vereinbaren. Allerdings hat sich die Einschränkung der Bewegungsfreiheit bei den Transaktionen bemerkbar gemacht. So konnten wir ab dem 2. Quartal 2020 viele Objekte nicht besichtigen, wodurch die Anzahl der Objektkäufe nicht ganz so dynamisch war, wie ich es gerne gehabt hätte. Inzwischen haben wir uns hier so aufgestellt, dass wir trotz der jüngsten Corona-Maßnahmen weiter einkaufen können. Alles in allem aber sind wir wirtschaftlich sehr gut durch die Krise gekommen.