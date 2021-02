Die 5G-Technologie rückt die Verwandlung von Städten zu Smart Cities in den Fokus. Um die Realisierung der intelligenten Städte von Morgen zu beschleunigen, ist das Ziel der vierten Ausgabe der Reply Code Challenge 2021 der optimale Aufbau eines 5G-Netzes mit Hilfe eines Algorithmus. Der von Reply organisierte teambasierte Wettbewerb führt neue Generationen an die Digital- und Coding-Kultur heran.

Die Challenge ist offen für Coder aus der ganzen Welt und findet am Donnerstag, 11. März 2021 online statt. Reply veranstaltet den Wettbewerb in zwei Formaten: Die Standard Edition richtet sich an Universitätsstudenten und Berufstätige, die Teen Edition an 14- bis 19-Jährige.