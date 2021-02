FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein noch optimistischerer Jahresausblick ist am Mittwoch in einem weiterhin guten Marktumfeld eine Freude für Siemens -Anleger. Am Tag der Hauptversammlung legten die Aktien im frühen Xetra-Handel um fast drei Prozent bis auf 137,52 Euro zu und setzten so ihre Rally mit immer neuen Bestmarken nach der Neubewertung im Zusammenhang mit der Abspaltung von Siemens Energy fort. Zuletzt ließ der Schwung aber nach - das Plus noch 1,3 Prozent.

Vor dem nahenden Abschied des langjährigen Konzernchefs Joe Kaeser erhöhte der Technologiekonzern nach einem guten ersten Quartal seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende Geschäftsjahr stärker als erwartet. Den Gewinn nach Steuern sieht das Management nun in einer Bandbreite von 5 bis 5,5 Milliarden Euro. Börsianer bezifferten die durchschnittlichen Markterwartungen auf lediglich 4,8 Milliarden und sprachen von einer sehr starken Zielsetzung.