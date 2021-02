Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

JEFFERIES belässt AMAZON COM INC auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat Amazon nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3800 US-Dollar belassen. Es gebe kaum etwas zu bemängeln am vierten Quartal des Online-Riesen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie …