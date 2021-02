03.02.2021 – Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881) konnte 2020 im Rahmen der Corona beeinflussten Erwartungen abschliessen. Aber die kräftige Erholung im 3. und 4. Quartal half WACKER diesen Einbruch vor allem dank der robusten Nachfrage aus der Bauindustrie sowie bei Polysilicium teilweise wieder aufzuholen. Rückenwind für 2021.

Und passend dazu die nun gemeldete Übernahme

aus dem Bereich Biopharmazeutika. Nachdem die Zusammenarbeit WACKER’s mit CureVac zur Auftragsproduktion des mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffkandidaten CVnCOV für die Tübinger Perspektiven neben den klassischen Chemiefeldern aufzeigte, geht man weiter in diese Richtung. Denn WACKER erwirbt 100 Prozent der Anteile des Pharma-Auftragsherstellers Genopis Inc. (San Diego, USA) von Helixmith Co Ltd., Seoul (Südkorea) und Medivate Partners LLC, Seoul (Südkorea).