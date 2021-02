Persistent wird für das vierte Quartal in Folge zum Top 15 Sourcing Standout für Managed Services in der Q4 2020 Global ISG Index(TM) "Booming 15" Kategorie ernannt

Santa Clara, Kalifornien und Pune, Indien (ots/PRNewswire) - Anerkennung des

Volumens von Outsourcing-Verträgen im Wert von über 5 Mio. US-Dollar jährlich;

folgt 2020 ISG Star of Excellence(TM) Award



Persistent Systems (https://www.persistent.com/) (BSE: PERSISTENT) (NSE:

PERSISTENT) wurde vom führenden globalen Technologieforschungs- und

Beratungsunternehmen Information Services Group (ISG) (https://isg-one.com/) in

seinem Q4 2020 Global ISG Index(TM) als Top 15 Sourcing Standout für Managed

Services für das vierte Quartal in Folge ausgezeichnet. Die ISG-Liste "Booming

15" umfasst Service Provider mit einem weltweiten Umsatz von weniger als 1

Milliarde US-Dollar.







Excellence(TM) Award im September, für das Erreichen der höchsten kumulativen

Kundenerfahrungsbewertung für die Qualität seiner

Kerntechnologiedienstleistungen und eine führende Position in APAC und

Nordamerika in den Bereichen BFSI, Gesundheitswesen und Biowissenschaften.



Zitat von Paul Reynolds, Chief Research Officer von ISG:



"Die weltweite Nachfrage nach Technologie- und Unternehmensdienstleistungen

erreichte im vierten Quartal ein Rekordhoch, da sich die Beschaffungsbranche

weiterhin von ihrem pandemiebedingten Abschwung erholt. Kombiniert mit der

Dringlichkeit, die viele Unternehmen verspüren, auf flexiblere Cloud-basierte

Plattformen umzusteigen und dabei einige der neuesten Technologien zu nutzen,

sehen wir, dass Persistent diese Gelegenheit beim Schopf packt und ein robustes

Wachstum zeigt."



Der ISG Index(TM) ist eine maßgebliche Quelle für Marktinformationen über die

globale Technologie- und Business-Services-Branche. Persistent etabliert sich

weiterhin als ein führender und wachsender Akteur auf dem globalen Markt für

Managed Services, basierend auf dem Geschäftsvolumen im Verhältnis zu anderen

Anbietern der Branche. Die Aufnahme von Persistent in den ISG Index(TM) basiert

auf Daten, die das Unternehmen jedes Quartal an ISG übermittelt.



Zitat von Nitha Puthran, SVP Technology Services, Persistent Systems:



"Der ISG-Index spiegelt unseren Fokus auf die Bereitstellung hochwertiger

Managed Services für unseren globalen Kundenstamm wider. Wir sehen Kunden, die

nach Möglichkeiten suchen, ihr Geschäft zu transformieren, indem sie die

Vorteile von Cloud-basierten Plattformen nutzen und traditionell komplexe

Systeme automatisieren und vereinfachen. Managed Services sind ein schneller und

effizienter Weg, dies zu erreichen, und wir freuen uns, dass sich das Vertrauen

unserer Kunden in dieser Anerkennung widerspiegelt."



Persistent ist ein globales Lösungsunternehmen, das digitale



Dies folgt auf die Auszeichnung von Persistent mit dem ISG Star of