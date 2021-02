---------------------------------------------------------------------------

EQS Group AG expandiert stark in Europa



Neue Standorte in Spanien und Italien stärken Marktposition als Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme in Europa



* Neue Standorte in Mailand und Madrid



* Ausbau der Marktposition vor Einführung der EU-Whistleblower-Richtlinie

München, 3. Februar 2021 - Die EQS Group AG, ein globales RegTech, setzt ihren Expansionskurs im Compliance-Markt mit hohem Tempo fort. Zu Beginn des Jahres expandierte der Cloud-Anbieter mit Hauptsitz in München nach Italien und Spanien mit zukünftigen Büros in Mailand und Madrid. Zudem wurden in den vergangenen Monaten die Vertriebs- und Marketingteams an allen bestehenden Standorten ausgebaut, um der führende Anbieter für digitale Compliance-Lösungen in Europa zu werden.



Mit den neuen Standorten in Südeuropa setzt die EQS Group auf die bewährte Strategie, die neben Deutschland bereits in London, Paris und Zürich erfolgreich ist: "Wir wollen erneut ein deutliches Zeichen setzen und auch in Mailand und Madrid nah an der nationalen Regulierung sein. Wir sind damit der einzige börsennotierte europäische Anbieter, der branchenführende Technologie für digitale Hinweisgebersysteme mit lokalen Teams und Betreuung vor Ort verbindet. So unterstützen wir Mittelständler, Großkonzerne sowie öffentliche Einrichtungen individuell und umfassend bei der Umsetzung der neuen EU-Whistleblower-Richtlinie", erklärt Marcus Sultzer, Mitglied des Vorstands der EQS Group AG.



Mehr Integrität und Transparenz in Europa



Ein Treiber für das Wachstum der EQS Group AG in den nächsten Jahren ist die EU-Whistleblower-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2019/1937), die bis 17. Dezember 2021 in nationales Recht umgesetzt werden muss und damit Unternehmen ab 250 Mitarbeitern zur Einführung eines internen Meldekanals verpflichtet. Zehntausende Organisationen in allen EU-Mitgliedsstaaten, darunter auch Städte und Gemeinden, öffentliche Einrichtungen und Vereine, Behörden und Krankenhäuser, sind damit zum Handeln gezwungen, um die Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen und ein Hinweisgebersystem für ihre Mitarbeiter bereitzustellen. So soll europaweit die Integrität und Transparenz in der Privatwirtschaft sowie in öffentlichen Einrichtungen gestärkt werden. Die EQS Group hat sich für dieses Marktpotenzial optimal aufgestellt.