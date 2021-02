Krebs war 2019 für ein Viertel aller Todesfälle in Deutschland verantwortlich

Wiesbaden (ots) - * 231 000 Menschen starben 2019 in Deutschland an Krebs, davon

In Deutschland starben im Jahr 2019 rund 231 000 Menschen an den Folgen einerKrebserkrankung - 125 000 Männer und 106 000 Frauen. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) anlässlich des Weltkrebstages mitteilt, war Krebs damit dieUrsache für ein Viertel aller Todesfälle. Dieser Anteil hat sich binnen 20Jahren kaum verändert, auch wenn die Zahl der Krebstoten seit 1999 um rund 10 %gestiegen ist. Ein Fünftel aller an Krebs Verstorbenen war jünger als 65 Jahre.Die Ergebnisse zur Todesursachenstatistik beziehen sich auf das Berichtsjahr2019. Die Ergebnisse des Berichtsjahres 2020 liegen voraussichtlich im August2021 vor.Von tödlichen Krebserkrankungen sind alle Altersgruppen betroffen. Bei Kindernim Alter von 1 bis 14 Jahren waren sie 2019 für knapp ein Viertel allerTodesfälle (23 %) verantwortlich. Bei den 45- bis 65-Jährigen war eineKrebserkrankung hingegen die häufigste Todesursache: Mehr als ein Drittel (39 %)aller Todesfälle in dieser Altersgruppe waren darauf zurückzuführen.Lungen- und Bronchialkrebs bei krebsbedingten Todesfällen am häufigstenUnter den krebsbedingten Todesfällen stellt der Lungen- und Bronchialkrebs diehäufigste Todesursache dar - rund 44 800 Menschen starben 2019 daran. Das warfast jede beziehungsweise jeder fünfte Krebstote. Danach folgte mit 19 200Todesfällen der Bauchspeichel-drüsenkrebs. An dritter und vierter Stelle folgtender Brustkrebs mit 18 700 Betroffenen sowie Erkrankungen des Dickdarms mitinsgesamt 15 800 Fällen. Insgesamt fanden sich unter den 20 häufigstenTodesursachen in Deutschland sechs verschiedene Krebserkrankungen. Dabei gab esteilweise deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen: War der Lungen-und Bronchialkrebs bei Männern die Krebserkrankung, die am häufigsten zum Todeführte (27 900 Fälle), so dominierte bei Frauen der Brustkrebs (18 500 Fälle).Zwar ist insgesamt die Zahl der Krebstoten im Verhältnis zur Einwohnerzahl inDeutschland seit Jahren unverändert hoch, es gab jedoch durchaus Entwicklungenin Bezug auf einzelne Krebsarten. So kamen beispielsweise beim Magenkrebs imJahr 1999 noch 16 Todesfälle auf 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner; 20 Jahrespäter waren es nur 10 Fälle. Eine gegenläufige Entwicklung ist beimBauchspeicheldrüsenkrebs zu beobachten: Hier stieg die Zahl der Todesfälle pro100 000 Einwohnerinnen und Einwohner von knapp 15 im Jahr 1999 auf 23 im Jahr2019.1,52 Millionen an Krebs Erkrankte wurden 2018 im Krankenhaus versorgtAuch wenn eine Heilung nicht immer möglich ist, werden jährlich hunderttausendeKrebspatientinnen und -patienten behandelt - oft mit Erfolg. Im Jahr 2018 wurdeninsgesamt rund 1,52 Millionen an Krebs Erkrankte im Krankenhaus versorgt. Davonwaren 55 % Männer und 45 % Frauen. Zum Vergleich: Wegen Herzinsuffizienz, dieinsgesamt am häufigsten Anlass zur stationären Behandlung gab, wurden im selbenZeitraum 456 000 Patientinnen und Patienten im Krankenhaus versorgt.