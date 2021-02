Gut ein Viertel der Gesamtfläche deutscher Großstädte wird landwirtschaftlich genutzt / Online-Atlas bietet aktualisierte Ergebnisse zur Flächennutzung

Gut die Hälfte der Fläche Deutschlands wird landwirtschaftlich genutztFür Deutschland insgesamt betrug der Anteil der Flächen für Landwirtschaft 50,7%. Blickt man auf die Gemeinden im Einzelnen, so lagen im Jahr 2019 von den 1138 Gemeinden mit einem Anteil von 80 % und mehr allein 439 inSchleswig-Holstein, 163 in Mecklenburg-Vorpommern, 141 in Rheinland-Pfalz und126 in Thüringen.Flächenatlas zeigt in thematischen Karten die Vielfalt der GemeindenDer Flächenatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zeigt dieFlächennutzung auf Gemeindeebene in Kartenform. Die Nutzerinnen und Nutzerkönnen sich für alle Gemeinden in Deutschland ausführliche Informationen überdie Hauptkategorien der amtlichen Flächenstatistik (Flächenanteile derLandwirtschaft, des Waldes sowie der Siedlungs- und Verkehrsflächen) anzeigenlassen. Als zusätzlicher Indikator ist die Inanspruchnahme der Fläche pro Kopffür Siedlung und Verkehr kartografisch dargestellt.Weitere Informationen:Die im Flächenatlas dargestellten Karten basieren auf den Daten zur"Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung". Die darin gezeigtenInformationen wurden mit den Angaben aus der Erhebung der Flächen zum Stichtag31. Dezember 2019 aktualisiert. Methodische Hinweise zu den Karten desOnline-Flächenatlas sind im Themenbereich "Flächennutzung" im Internetangebotdes Statistischen Bundesamtes verfügbar. In der Regionaldatenbank Deutschlandwerden die Daten auch als Tabellen angeboten (Tabellen 33111). Ergebnisse aufBundes- und Länderebene sind zudem über die Datenbank GENESIS-Online (Tabellen33111) sowie in der Fachserie 3, Reihe 5.1 "Bodenfläche nach Art dertatsächlichen Nutzung" abrufbar.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Pflanzliche Erzeugung und FlächennutzungTelefon: +49 (0) 611 / 75 86 60www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4828690OTS: Statistisches Bundesamt