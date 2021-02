IR 2021: Zehn exklusive Ein- und Ausblicke

Aktionärsstruktur: Tägliche Auswertungen möglich

Vergütung: IR-Managerinnen liegen (noch) zurück

ESG: Wer nicht berichtet wird bestraft

Wiesbaden, 03. Februar 2021 - Der IR Club und die Investor Relations Beratung cometis AG veranstalteten in der letzten Januarwoche die 2021er Version ihrer etablierten IR-Konferenz im Onlineformat. Über 500 Kapitalmarkt-Profis - davon 260 IR-Manager - folgten den insgesamt 10 Vorträgen, die über die ganze Woche verteilt angeboten wurden. Die Konferenz startete mit einem Panel zur aktuellen Lage an der IR-Front. Angesichts der Pandemie hatte ein Viertel (24 Prozent) der Gesellschaften die Ergebnisprognose gesenkt. Jedes dritte Unternehmen setzte seine Guidance sogar aus. Gleichzeitig hatte fast ein Fünftel seine Ergebnisprognose (19 Prozent) überraschenderweise erhöht. Nico Baader (Baader Bank) befragte die Fondsmanager Carsten Lund (Ariad Asset Management) und Thilo Rohrhirsch (Finanzethos Fonds) nach ihren Anforderungen. Lund: "In schwierigen Zeiten müssen die Unternehmen ihre Position im Wettbewerb überzeugend darlegen."

Umfrage 1: Haben Sie zu Beginn der Krise Ihre Guidance...? erhöht 19% gesenkt 24% ausgesetzt 35% keine Guidance 22%

Tagesaktuelle Identifikation der Aktionäre möglich