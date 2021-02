R-LOGITECH mit deutlicher Umsatz- und Ertragssteigerung in 2020

Vorläufiger Konzern-Umsatz erhöht sich um 56 % auf 668,5 Mio. Euro

Vorläufiges Konzern-EBITDA verbessert sich um 102 % auf 121,9 Mio. Euro



Monaco, 3. Februar 2021 - Die R-LOGITECH S.A.M, ein internationaler Anbieter von Hafen-Infrastruktur- und Logistikdienstleistungen mit Hauptfokus auf dem Rohstoffsektor, konnte im Geschäftsjahr 2020 auf Basis vorläufiger Zahlen ihre Umsatz- und Ertragskennzahlen trotz des herausfordernden Umfelds durch die COVID-19-Pandemie deutlich steigern.



Der Konzern-Umsatz verbesserte sich von 427,6 Mio. Euro auf 668,5 Mio. Euro. Das vorläufige bereinigte Konzern-Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg von 60,3 Mio. Euro auf 121,9 Mio. Euro. Das Konzern-Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug 29,8 Mio. Euro (2019: 7,4 Mio. Euro).



Das vorläufige Konzern-Eigenkapital lag bei 476,1 Mio. Euro (31. Dezember 2019: 483,9 Mio. Euro), was einer vorläufigen Konzern-Eigenkapitalquote von 29,3% (31. Dezember 2019: 29,5 %) entspricht. Die liquiden Mittel betrugen zum 31. Dezember 2020 79,1 Mio. Euro (31. Dezember 2019: 66,3 Mio. Euro).



In 2020 gelang es R-LOGITECH, an all seinen Standorten in Europa, Afrika und China voll einsatzfähig zu bleiben und dabei zu helfen, die kritischen Lieferketten aufrechtzuerhalten, die für die Lieferung von Schlüsselgütern in die jeweiligen Märkte unerlässlich sind, und damit im Kampf gegen COVID-19 zu helfen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen dies in 2021 fortsetzen wird.



R-LOGITECH konzentriert sich auf das Handling grundlegender Rohstoffe (Frischprodukte, Agrarmassengüter, Düngemittel, Zucker, Papier und Zellstoff), und seine Einrichtungen sind in erster Linie auf den weltweiten Umschlag von Schüttgut und Stückgut ausgerichtet. Das Unternehmen betreibt aktuell mehr als 40 Häfen und Terminals, beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter und ist in mehr als 30 Ländern aktiv.