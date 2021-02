FRANKFURT (dpa-AFX) - Im weiter gut laufenden Autosektor haben sich die Aktien von Daimler am Mittwoch ungebrochen positiv abgehoben. Sie kletterten an der Dax -Spitze um 2,2 Prozent, während sich der Teilindex des europäischen Autosektors etwa ein Prozent im Plus bewegte und BMW als wichtigster Wettbewerber im Premiumsegment nur ein halbes Prozent zulegte. Mit 60,92 Euro in der Spitze überboten Daimler nochmals ihr bisheriges Hoch seit 2018, das sie jüngst über der 60-Euro-Marke erreichten.

Zum Thema wurde zur Wochenmitte wieder die Zukunft der Nutzfahrzeugsparte, die auf dem Prüfstand steht. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend nach Börsenschluss berichtete, könnte die Entscheidung über einen potenziellen Börsengang mit einem Minderheitsanteil bald fallen. Demnach soll dies am Mittwoch in einer Sitzung des Aufsichtsrats zum Thema gemacht werden. Händler betonten, dies alles sei keineswegs neu, aber wohl dennoch gut für die Stimmung, dass es in diesem Punkt voran geht./tih/jha/