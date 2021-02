DGAP-News The NAGA Group AG startet mit Rekordwerten ins Jahr 2021 Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 03.02.2021, 10:30 | 44 | 0 | 0 03.02.2021, 10:30 | DGAP-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Monatszahlen

The NAGA Group AG startet mit Rekordwerten ins Jahr 2021



03.02.2021 / 10:30

The NAGA Group AG startet mit Rekordwerten ins Jahr 2021 - Neuer Monatsrekord bei Handelsvolumina und Transaktionen - Höchstwert an Neuanmeldungen - Handelsergebnis zum Vorjahreszeitraum vervielfacht Hamburg, 03.02.2021 - Die The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter des sozialen Netzwerks für den Finanzmarkthandel NAGA.com, ist mit Spitzenwerten in das neue Jahr 2021 gestartet. Mit einem Handelsvolumen von über € 18,5 Mrd. konnte NAGA einen neuen Monatsrekord verzeichnen, welcher im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (€ 5,8 Mrd.) eine Steigerung um 216% bedeutet. Auch die Anzahl der Echtgeldtransaktionen hat sich mehr als verdoppelt und kletterte stark auf einen neuen Höchstwert von 765.000 (Januar 2020: 281.000). Dies hat sich ebenfalls positiv auf das Handelsergebnis ausgewirkt, welches um über 246% gegenüber Vorjahr zulegte. Damit hat NAGA den stärksten Jahresstart seit Unternehmensgründung hingelegt. Bei den Neuanmeldungen verzeichnete NAGA einen noch deutlicheren Anstieg, diese haben sich mehr als versechsfacht. So meldeten sich im Januar 2021 über 25.500 neue Kunden bei NAGA an (Januar 2020: 3.900). Die Neueinzahlungen haben sich über 244% zum Vergleichszeitraum verbessert. Ebenfalls verzeichnete die Gesellschaft eine enorme Nachfrage im Bereich der angebotenen Kryptowährungs-CFD und siebenstellige Einzahlungen physischer Krypto-Assets auf die NAGA Wallet. "Wir freuen uns über den starken Start in 2021, der Januar hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Gleichzeitig sehen wir uns in der Entscheidung, stärker in die Vermarktung zu investieren, bestätigt. Unser Wachstum ist profitabel und baut auf einem absolut nachhaltigen Trend im Markt auf", kommentiert Benjamin Bilski, CEO und Gründer von NAGA, die Rekordzahlen. Das ohnehin hohe Interesse am Aktienmarkt wird aktuell durch das anhaltende Momentum im Kryptowährungsmarkt sowie die jüngsten globalen Diskussionen um den Shortsqueeze der Gamestop-Aktie, entfacht durch die Forengruppe Reddit, weiter befeuert. Seite 2 ► Seite 1 von 3



