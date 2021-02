INFO: Der geprüfte Konzernabschluss 2020 wird voraussichtlich im April 2021 auf der Unternehmenswebsite unter www.r-logitech.com veröffentlicht. Die Finanzkennzahlen in 2019 und 2020 sind aufgrund der Euroports-Übernahme im Juni 2019 nur bedingt vergleichbar.

„Guter Start in 2021“

In 2020 gelang es R-LOGITECH nach eigenen Angaben, an all seinen Standorten in Europa, Afrika und China voll einsatzfähig zu bleiben und dabei zu helfen, die kritischen Lieferketten aufrechtzuerhalten, die für die Lieferung von Schlüsselgütern in die jeweiligen Märkte unerlässlich sind. Das Unternehmen erwartet dies in 2021 so fortzusetzen.

„Wir freuen uns, dass sich unser Geschäftsmodell unter den herausfordernden Umständen als widerstandsfähig erwiesen hat, und wir möchten allen unseren Mitarbeitern, Kunden und Stakeholdern für ihren hervorragenden Beitrag und ihre Unterstützung danken. Wir gehen davon aus, dass 2021 ein erfolgreiches Jahr für die R-LOGITECH-Gruppe wird und wir Umsatz und EBITDA aufgrund der hohen Nachfrage nach unseren Dienstleistungen und des organischen und akquisitorischen Wachstums weiter deutlich steigern können. Wir hatten einen sehr guten Start ins Jahr mit einem Rekordergebnis im Januar“, so Frédéric Platini, CEO von R-LOGITECH.

R-LOGITECH-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die im März 2018 emittierte unbesicherte Unternehmensanleihe (WKN A19WVN) der R-LOGITECH S.A.M. ist mit einem Zinskupon von 8,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 29.03.) ausgestattet und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 29.03.2023. Im Rahmen der Emission wurden zunächst 25 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro platziert. Im März 2019 wurde die Anleihe um 100 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von 125 Mio. Euro aufgestockt. Von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG ist die 8,50%-Anleihe – auch aufgrund der Euroports-Übernahme in 2019 – mit der Bestnote von 5 Sternen bewertet. Aktuell notiert die R-LOGITECH-Anleihe 2018/23 bei 94,5% (Stand: 03.02.2021).

INFO: R-LOGITECH konzentriert sich auf das Handling grundlegender Rohstoffe (Frischprodukte, Agrarmassengüter, Düngemittel, Zucker, Papier und Zellstoff), und seine Einrichtungen sind in erster Linie auf den weltweiten Umschlag von Schüttgut und Stückgut ausgerichtet. Das Unternehmen betreibt aktuell mehr als 40 Häfen und Terminals, beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter und ist in mehr als 30 Ländern aktiv.

