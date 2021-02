Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich von immowelt zu den Angebotspreisen von

Eigentumswohnungen (80 Quadratmeter, 3 Zimmer, 2. Stock) in den 14 größten

deutschen Städten zeigt:



- Teuerste Quadratmeterpreise: Neubauten in München (+10 Prozent) kurz vor der

10.000-Euro-Marke

- Höchster Anstieg in Stuttgart: Neubaupreise klettern in einem Jahr um 21

Prozent auf 6.700 Euro pro Quadratmeter

- Trotz hoher Preise: Düsseldorf (+17 Prozent) und Frankfurt (+15 Prozent)

weiterhin mit großem Plus

- Große Preisunterschiede: Käufer von Neubauten in Dortmund (3.210 Euro) und

Leipzig (3.450 Euro) zahlen rund ein Drittel so viel wie in München

- Bestandswohnungen: Den größten Preisanstieg verzeichnet Frankfurt (+21

Prozent)







vergangenen Jahren explodiert. Selbst im Krisenjahr 2020 ist keine Trendumkehr

zu erkennen. Innerhalb eines Jahres stiegen die Preise in den größten Städten um

bis zu 21 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse von immowelt

für die 14 Städte in Deutschland mit mehr als 500.000 Einwohner. Untersucht

wurden die Angebotspreise im Bestand (Baujahr 1945 bis 2015) sowie Neubau

(Baujahr 2016 oder später) in den Jahren 2019 und 2020 für eine Beispielwohnung

mit 80 Quadratmetern und 3 Zimmern im 2. Stock. Demnach kletterten die

Kaufpreise auch in Deutschlands teuerster Stadt München weiter: Nach einem Plus

von 10 Prozent kostet der Quadratmeter aktuell 9.970 Euro. Bedeutet: Für eine

neu gebaute 80-Quadratmeter-Wohnung mit 3 Zimmer werden fast 800.000 Euro

fällig. Hinzu kommen die Kaufnebenkosten. Für viele Familien dürften diese

Preise nicht mehr leistbar sein. Wollen sie trotzdem in einen Neubau einziehen,

bleibt daher oftmals nur der Weg weit aus der Stadt hinaus.



In den anderen deutschen Millionenstädten dürfte es vielen Familien ähnlich

gehen, wenngleich das Preisniveau deutlich niedriger ist. In Hamburg kostet der

Quadratmeter für eine Neubauwohnung derzeit 5.860 Euro - das sind 7 Prozent mehr

als noch 2019. Berlin (+8 Prozent) und Köln (+9 Prozent) weisen im vergangenen

Jahr eine ähnliche Preisentwicklung auf. Berlin liegt bei den

Quadratmeterpreisen knapp oberhalb der 5.000-Euro-Marke, Köln knapp unterhalb.

Somit kostet eine 3-Zimmer-Wohnung (80 Quadratmeter) rund 400.000 Euro und damit

die Hälfte von München. Ein Grund für die hohen Neubaupreise sind die seit

Jahren stark steigenden Grundstückspreise. In vielen Städten sind freie

Grundstücke eine Seltenheit und dementsprechend teuer. Zusätzlich zum teuren Seite 2 ► Seite 1 von 3



