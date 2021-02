^ DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe One Square Advisory Services GmbH: One Square Financial Engineers verstärkt Geschäftsführung und Team

One Square Financial Engineers verstärkt Geschäftsführung und Team

* Marius Hoerner tritt zum 1. Januar in die Geschäftsführung der Financial Engineers GmbH ein



* Angela Leser verstärkt seit 1. Januar als Director Corporate Markets das Team



* Marvin Armbruster übernimmt den Bereich Finanzanalyse und -bewertung

München/Frankfurt/Düsseldorf: 03. Februar 2021

Die One Square Financial Engineers GmbH, eine Einheit der One Square-Gruppe, die wachstumsstarke Unternehmen bei allen Finanzierungsfragen rund um Fremd- und Eigenkapital unterstützt, hat Herrn Marius Hoerner, bisher Senior Advisor, mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum Geschäftsführer berufen. Herr Hoerner ist bereits seit Januar letzten Jahres für die One Square-Gruppe tätig und verantwortet aus dem Düsseldorfer Büro der One Square Gruppe in der 'One Square Financial Engineers" das Kapitalmarktgeschäft aller One Square Corporate Kunden. Mit über 25 Jahren Erfahrung an den internationalen Renten- und Aktienmärkten mit Schwerpunkt Corporate Bonds und Small-/Mid-Cap Aktien-Derivate. Er war in leitenden Positionen bei diversen deutschen Kreditinstituten und Investmenthäusern. Zuletzt war Herr Hoerner Partner einer Vermögensverwaltung in Düsseldorf.



Bereits seit Juli letzten Jahres wird Marius Hoerner von Marvin Armbruster, Vice President bei One Square Advisors, in der Anbahnung und Umsetzung differenzierter Strukturierungskonzepte unterstützt. Herr Armbruster, mehrere Jahre im Investmentbanking tätig, mitverantwortet bisher den Bereich der Finanzrestrukturierung. Er übernimmt bei der Financial Engineers hauptverantwortlich den Bereich der Finanzanalyse und -bewertung.

Seit Jahresbeginn verstärkt Frau Angela Leser als Director Corporate Markets das Team der One Square Financial Engineers am Standort Frankfurt und übernimmt die Leitung des Bereichs Investoren- Ansprache und Betreuung. Frau Leser verfügt ebenfalls über mehr als 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Kapitalmarktes wie im Wertpapierhandel und im Institutional Sales verschiedener Wertpapierhandelshäuser. In den letzten 9 Jahren lag der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf der Bereich KMU-Anleihen und Small-/Mid-Cap Aktien.



'Wir freuen uns sehr, dass wir neben Herrn Marius Hoerner nun auch Frau Angela Leser als erfahrene Spezialistin für den Markt der SMEs gewinnen konnten und Marvin Armbruster ein fester Bestandteil des Teams wird. Diese hochkarätigen Zugänge unterstreichen die Attraktivität des Geschäftsmodells der One Square Financial Engineers nicht nur für Emittenten und Investoren, sondern auch für anerkannte Wertpapierprofis. Seit der sehr erfolgreichen Eigenemission der Pentracor GmbH im vergangenen Jahr, erfahren wir reges Interesse von wachstumsstarken Unternehmen, die zusammen mit der One Square Financial Engineers eine Finanzierung am Kapitalmarkt anstreben", so Frank Günther, Managing Director.



Über One Square:

One Square ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft mit Sitz in München, Frankfurt, Düsseldorf, London und der Schweiz und gehört zu den führenden Adressen in Deutschland für Distressed M&A und Finanzrestrukturierungen. Alle Partner und Teammitglieder verfügen über jahrelange Transaktions- & Restrukturierungserfahrung. Sie waren in führenden Beratungsgesellschaften,

Investmentbanken sowie in geschäftsführenden Positionen von Unternehmen in Sondersituationen tätig. One Square hat seit 2009 über 100 Transaktionen durchgeführt und gehört damit zu den führenden Beratungsunternehmen in Sondersituationen.



Kontakt:

Yvonne Kramer

One Square

Theatinerstr. 36

80333 München

Direct line: +49 (0)89 159 9898 0

yvonne.kramer@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com



